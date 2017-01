Bedrijven zetten deuren open voor loopwedstrijd

Bornem - De eerste Bornemse Bedrijvenloop wordt op 18 maart georganiseerd. Het is een loop- en wandelwedstrijd die door bedrijven, winkels en zelfs de brandweerkazerne gaat en 10 kilometer lang is.

Het idee van het loop- en wandelevenement komt van Goedele De Clerck en Marijke Linthout van de cel Lokale Economie en KMO. “Er zijn in Vlaanderen al heel wat loopwedstrijden die door speciale gebouwen gaan. Denk maar aan de Urban Trail, waar je door historische gebouwen kunt lopen. Zo zijn wij eigenlijk op het idee gekomen om eens door de Bornemse bedrijven te lopen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 18 maart”, zeggen de twee.

De Bornemse bedrijven werden aangeschreven en er kwamen opvallend veel positieve reacties op het initiatief. “Tijdens de eerste Bornemse Bedrijvenloop wordt er door elf bedrijven en drie gebouwen van de openbare dienstverlening gelopen. Goed voor een tocht van 10 kilometer.”

De wandeltocht begint in het Breeven en gaat via de Breevendreef en het Bornheimplein richting brandweerkazerne. “Daar zit al meteen de eerste moeilijkheid, want in de kazerne moeten de deelnemers de trappen op naar boven”, zegt De Clerck en Linthout.

Dan gaat het via de Lindestraat naar de Puursesteenweg en Pedro Colomalaan en via de Industrieweg naar Klein Mechelen om vervolgens via Vermeiren Speculoos in de bedrijvenzone De Vliet en de Lodderstraat terecht te komen. Via een lus gaat het traject verder via de nieuwe fietsostrade naar de Puursesteenweg, kmo-zone en zo eindigt de tocht in het Breeven. “Daar moeten de lopers en wandelaars wel nog door de machinekamer van het zwembad.”

Wie wil deelnemen, kan vanaf 25 januari inschrijven via de website van de gemeente Bornem. “Er is een tocht voor mensen die tegen de tijd lopen, een tocht voor creatieve lopers, een kids run en een tocht voor wandelaars.”

De eerste Bornemse Bedrijvenloop op zaterdag 18 maart. Meer info op www. Bornem.be