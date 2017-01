Vijf redenen waarom knuffelen supergezond is

Pak iedereen die je dierbaar is vandaag maar eens goed vast, want 21 januari is 'Wereldknuffeldag'. Volgens de bezieler Kevin Zaborney een dag waarop er geen limiet mag staan op het knuffelen van familie, vrienden en je lief. Zijn advies: als je een vreemde wil omhelzen, vraag je toch beter even toestemming. Ook al is knuffelen dan bijzonder gezond.

'Wereldknuffeldag' bestaat sinds 1986, toen de Amerikaanse psycholoog Kevin Zaborney hem in het leven riep. Hij begon in zijn thuisstaat Michigan, maar in de loop der jaren kreeg zijn 'National Hugging Day' wereldfaam als 'Weltknuddeltag', 'Nacional Dia del Abrazo' en 'Journée internationale des câlins'.

Wanneer we iemand knuffelen, komt in het lichaam het hormoon oxytocine vrij, niet toevallig het knuffelhormoon genoemd. Dit hormoon speelt een belangrijke rol bij hechting en vertrouwen. Het hormoon is cruciaal voor gevoelens van verbondenheid, liefde en vriendschap - niet te onderschatten als het aankomt op geluk.

De hormonen die vrijkomen na een knuffel maken je niet alleen gelukkig, ze zijn ook gezond. Volgens een Amerikaans onderzoek uit 2005 wordt oxytocine gelinkt aan een lagere bloeddruk. Vrouwen die vaak geknuffeld werden door hun partner, hadden doorgaan een lagere bloeddruk. Ook op hun hart hadden de regelmatige knuffels een effect, want ze hadden gemiddeld een lagere hartslag terwijl ze geknuffeld worden. Het gevoel van een knuffel op je huid zendt bovendien signalen naar het gebied in je hersenen dat stress reguleert.

Zeker wie angstig is, heeft baat bij knuffels, want een studie uit Amsterdam heeft uitgewezen dat knuffels en aanrakingen existentiële angsten kunnen verminderen. Zelfs een kleine aanraking kan even verbetering brengen in de mentale toestand van mensen met heel weinig zelfvertrouwen en diepgewortelde angsten.

Je bent nooit te oud voor knuffels, integendeel: hoe ouder je wordt, hoe belangrijker ze worden. "Hoe ouder je wordt, hoe fragieler je fysieke toestand, waardoor menselijk contact steeds belangrijker wordt voor je gezondheid", zegt psychologe Janice Kiecolt-Glaser van de Ohio State University. Volgens haar onderzoek naar stress en mentale gezondheid bij ouderen heeft eenzaamheid een enorme invloed op hun gezondheid. Een knuffel versterkt menselijk contact en vermindert die eenzame gevoelens.

Je bent ook nooit te jong voor knuffels. Een bekende studie uit 1997 van de Emory University vond een link tussen aanrakingen en een lager stressniveau. Weliswaar bij ratten, maar toch gingen de onderzoekers ervan uit dat er ook bij mensen een verband is tussen hoe ze als volwassenen met stress omgaan en hoe ze als baby werden verzorgd.

Knuffels zijn goed voor je relatie. Richard Wiseman, een professor psychologie aan de Universiteit van Herfortshire onderzocht de slaappositie van 1.000 koppels en zag een duidelijk verband tussen hoe dicht ze tegen elkaar aan sliepen en de kwaliteit van hun relatie. 'Wereldknuffeldag' hoeft dus niet op te houden als je gaat slapen.