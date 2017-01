Red Flames in de picture

De Red Flames zijn sinds begin deze week op stage in Tubeke ter voorbereiding van het EK. Toch werden onze nationale voetbalvrouwen even van het trainingsveld gehaald, voor een fotoshoot in het kader van de voetbalexpo ‘Goal! The Football Experience’. Vrouwenvoetbal is duidelijk hotter dan ooit in België

De komende maanden kunt u niet om de Red Flames heen. De vrouwelijke Rode Duivels hebben zich geplaatst voor hun eerste grote tornooi: ze doen deze zomer mee aan het EK voetbal in Nederland. Vrijdag poseerden Imke Courtois en haar collega’s voor de lens van showbizzfotograaf Henk Van Cauwenbergh voor een shoot waarin ze zich van een andere kant toonden. Prikkelend, maar stijlvol en met nadruk op hun vrouwelijke charme. Het resultaat is vanaf midden februari te zien in een expositie in de Nekkerhal in Mechelen. Die expo zou de grootste voetbalexpo ter wereld zijn.

