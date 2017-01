3.000 biggen en 980 zeugen sterven bij stalbrand

In het West-Vlaamse Aartrijke woedt sinds zaterdagochtend een zware brand in de stallen van een varkenshouderij. Dat bevestigt de politie van de zone Het Houtsche. Bij de brand zouden al 3.000 biggen en 980 zeugen het leven gelaten hebben.

Het vuur ontstond in een varkenshouderij langs de Hoge Rokersstraat en zorgde al snel voor een grote rookpluim. Verschillende brandweerkorpsen zijn druk bezig met de nodige bluswerken, maar de stal waar de uitslaande brand ontstond, is sowieso volledig verloren.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het is ook nog niet bekend of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. “Om alle risico te vermijden krijgen de mensen in de wijde omgeving de raad om deuren en ramen uit voorzorg gesloten te houden”, aldus Lien Vermeersch van de politiezone Het Houtsche.