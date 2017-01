Zeker twintig doden bij aanslag op markt in Pakistan

Bij een bomaanslag op een drukke groentemarkt in een streek in het noordwesten van Pakistan waar vooral sjiieten wonen zijn zaterdag zeker twintig mensen omgekomen en tientallen anderen gewond geraakt. Dat blijkt uit een nieuwe slachtofferbalans van de plaatselijke overheid.

De aanslag vond rond 8.50 uur (lokale tijd) plaats in de stad Parachinar, de grootste stad van het stammengebied Kurram, nabij de grens met Afghanistan.

Ook een dokter van het ziekenhuis van Kurram heeft het over 20 doden en meer dan 50 gewonden. Vijftien mensen die er bijzonder erg aan toe zijn, werden overgebracht naar een naburige provincie voor behandeling. De noodtoestand is afgekondigd in het gebied.

Volgens Ikramullah Khan, een verantwoordelijke van het stadsbestuur, werd de explosie veroorzaakt door een bom die verborgen zat in een groentekrat. Voorlopig heeft nog niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Het Pakistaanse leger meldt dat soldaten ter plaatse zijn en de plaats van de aanslag afgesloten hebben. “Legerhelikopters evacueren de gewonden”, klinkt het in een kort communiqué.

Kurram is een semi-autonome regio in het noordwesten van Pakistan. In het gebied vinden regelmatig gewelddadige confrontaties plaats tussen soennieten en sjiieten. De sjiieten maken ongeveer 20 procent uit van de Pakistaanse bevolking.