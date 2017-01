Ruziënd koppeltje dumpt baby in koude lift

Een koppel uit Chongqing in China liet hun baby opzettelijk achter. De twee hadden ruzie en dumpten hun kleintje dan maar in de lift van hun appartementsgebouw. Getuigen ondernamen in eerste instantie niets en stapten gewoon over de baby heen.

In de video zie je hoe de vrouw de baby op de vloer van de lift zet, waarna het kleintje omvalt en dan maar gewoon op de grond moet blijven liggen. Er is op dat moment nog een dame aanwezig in de lift, die er voor zorgt dat de liftdeur niet dichtgaat terwijl de mama in de deuropening staat. Tot plots de mama wegloopt en de baby achterblijft in de lift. Maar de dame in de lift ging duidelijk niet tot actie over om de baby te redden, zij haast zich snel uit de lift eens ze op haar verdieping is. Na haar zijn er nog andere mensen die gewoon in en uit de lift stappen en zelfs bijna over de baby vallen. De baby is warm aangekleed, maar wellicht was het erg koud in de lift, het is ook in China winter.

Uiteindelijk bracht iemand de baby naar de security van het gebouw, waar de moeder van het kind haar baby wat later weer kwam ophalen. Op Chinese sociale media wordt de moeder alvast veroordeeld: “Ze verdient het niet een moeder te zijn!” schrijven velen. Maar ook de buren krijgen een veeg uit de pan, omdat ze niets deden. Tegen een lokale journalist bekende een getuige dat ze gewoon niet goed wisten wat te doen met de situatie. De politie onderzoekt de zaak.