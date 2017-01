Het internet is zeker: Bill Clinton loert naar Melania (en daar kan Hillary niet om lachen...)

Een fragmentje uit de live-uitzending van de eedaflegging van Trump doet online hevige discussies onstaan. In het fragment zie je Bill Clinton staren naar iets in de verte. Als Hillary het in de gaten heeft, staart zij hém enkele seconden aan. En eens Bill dat doorheeft, kijkt hij wat betrapt en draait Hillary haar hoofd weer weg. Haar blik in haar ogen lijkt te zeggen “daar gaan we weer”, terwijl ze wel blijft glimlachen.

Het is een vreemd fragment en hoewel je niet te weten komt waar Bill Clinton naar staart, zijn velen het zeker: hij loert naar Melania Trump, de knappe vrouw van Donald en nieuwe first lady. Clinton heeft zijn imago op dat vlak niet mee en staat bekend als een groot liefhebber van vrouwelijk schoon. Vooral sinds hij een affaire had met een stagaire, Monica Lewinsky, toen hij zelf president was. De reacties op het filmpje zijn dan ook niet min: “die man zal sterven met een erectie!”, schrijft iemand. Een ander meent de blik van Hillary te herkennen: “het is de blik van een vrouw die weet waaraan haar man denkt.”

Of het hier ook écht om een zwak momentje van Bill gaat, weten we niet. Maar het was sowieso al geen topnamiddag voor Hillary, die liever zelf de eed had afgelegd.