B&B In den Roden Schilt opent in historisch pand

Mechelen - Tien jaar hebben Ruben Govaert (39) en Nathalie Devriendt (38) verbouwd aan hun historisch pand in de Sint-Katelijnestraat in Mechelen. Het sluitstuk daarvan is de opening van hun B&B In den Roden Schilt.

Na een eerste stop op de Veemarkt wonen we ze ondertussen exact tien jaar in hun huis in de Katelijnestraat. Tussen de verbouwingen door. Die zijn nu afgerond. “Daarom hebben wij dit speciale weekend uitgekozen om onze bed & breakfast te openen”, zegt Nathalie.

Oorspronkelijk waren ze dat pas van plan als de pensioengerechtigde leeftijd in zicht komt. “Maar de dagelijkse verplaatsingen naar mijn werk in Mol hebben het project versneld. Toen ik begon, was ik vijftig minuten onderweg, vandaag een uur en twintig minuten”, vertelt ze.

Ooit was in het monumentale pand slagerij Cremie gevestigd, al is daar vandaag niets meer van te merken. In februari opent de vrouw deze huizes er een bed & breakfast. Hij beschikt over drie stijlvol ingerichte kamers.

“Dit wordt mijn beroep nu ik mijn job heb opgezegd. Daardoor win ik heel wat tijd, want ik zat bijna drie uur per dag in de wagen. En dat met een gezin met drie kinderen. De tijd die vrijkomt, kan ik nu spenderen aan onze B&B. Ik kijk er erg naar uit om hier gasten te verwelkomen, zowel zakenmensen als toeristen, en ze enthousiast te maken voor Mechelen”, legt Nathalie uit.

Voor een overnachting in B&B In den Roden Schilt betaalt u gemiddeld tussen de 95 en 115 euro. “Baby’s mogen gratis verblijven, voor kinderen vragen we iets extra”, klinkt het.

www.indenrodenschilt.be

