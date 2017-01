“Ik geloofde niet in reanimatie, tot we iemand konden redden”

Eric Duplessis (links) werd vrijdag gevierd in de kazerne van Mechelen. Foto: Dirk Vertommen

Mechelen / Hofstade - Sergeant-majoor Eric Duplessis (59) heeft vrijdag na dertig jaar afscheid genomen van de brandweerpost Mechelen. Opvallend veel collega’s kwamen hem uitwuiven, want ‘Sisse’ was erg geliefd.

In 1987 ging Eric Duplessis uit Hofstade (Zemst) aan de slag bij de brandweer, om er dertig jaar in dienst te blijven. Gaandeweg klom hij op de ladder. “Om te eindigen als sergeant-majoor. Nogal een titel hé (lacht). Toch ben ik altijd mezelf gebleven. Ik vond dat belangrijk en het doet deugd dat er zoveel mensen waren om afscheid te nemen. Tot de laatste dag was het niet ‘oei de Sisse’, maar ‘haa de Sisse’. Ik wilde er zijn voor de mannen, ik stond er tussen. Ik ben daar fier op”, vertelt hij.

Aan zijn job heeft hij veel mooie herinneringen. “Het voel goed als je mensen in nood kan helpen”, zegt hij. Eentje zal hem altijd bijblijven. “Een reanimatie op de Leermarkt. Wij verzorgden toen nog het dringend ziekenvervoer voor de dienst 100. Ik moet bekennen, ik geloofde daar niet in. Tot ik samen met collega Luc Cauwenbergh die dag iemand kon redden door hem te reanimeren. Die man is ons achteraf komen bedanken. Daar doe je het voor”, blikt Sisse terug.

