Willebroek voert lage-emissiezone samen met Mechelen in

Mechelen / Willebroek - Niet alleen Mechelen, maar ook Willebroek voert tegen de zomer van 2018 een lage-emissiezone in. Zo willen ze de meest vervuilende auto's weren. “Er zullen snel nog steden volgen”, zegt Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Al sinds eind 2011 zijn enkele belangrijke centrumstraten in de Mechelen autoluw. Wie zich er zonder vergunning met de auto begeeft, krijgt een boete van 55 euro. “Ons uitgebreide ANPR-netwerk van camera’s met nummerplaatherkenning is perfect uitgerust om zo’n grote zone te controleren”, stelt Somers.

Dat is meteen ook een van de redenen waarom Willebroek mee op de kar springt om vervuilende auto’s te weren. De buurgemeente vormt samen met Mechelen één politiezone en zet sinds kort ook in op ANPR-camera’s. Die dienen al om verdachte wagens op te sporen en binnenkort ook voor trajectcontroles. De invoering van een lage-emissiezone vinden ze hier een volgende logische stap.

“De leef- en woonkwaliteit van onze inwoners verbeteren, is daarbij voor ons het belangrijkste punt in dit verhaal”, legt Willebroeks burgemeester Eddy Bevers (N-VA) uit. “Lossen we daarmee alles op? Zeker niet. We weren misschien duizend auto’s en door onze stad loopt nog steeds de E19, maar de bal is aan het rollen”, zegt Bart Somers nog.