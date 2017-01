Crowdfunding voor mama van drie met kanker: “Schrijnend dat haar man niet thuis kan blijven”

Exact 721,23 euro per maand: zoveel krijgt de man van borstkankerpatiënte Ruth Gilis als hij stopt met werken om voor zijn vrouw en dochters te zorgen. Crowdfunding moet hem meer financiële armslag geven.

‘F#ck this Pink Shit’. De naam van de crowdfundingactie die familie en vrienden van Ruth Gilis, een mama van drie dochters, vrijdag gestart zijn, liegt er niet om. Zij zijn kwaad op “het Belgische sociale ‘vangnet’ dat dit prachtige gezin jammer genoeg in de kou laat staan”.

“Twee maand geleden werd een agressieve vorm van borstkanker vastgesteld bij Ruth”, legt haar zus Esther uit. “Ze is vorige maand geopereerd, waarbij haar rechterborst verwijderd is. Helaas bleek dat niet voldoende en zal ze binnenkort aan haar eerste reeks ­chemo’s en bestralingen beginnen. Het wordt dus ongetwijfeld een lang en zwaar jaar voor haar en haar gezin.”

Hardwerkende man

Ruths man Kevin werkt ondertussen al vijftien jaar bij hetzelfde bedrijf in een drieploegenstelsel. “De drie dochters gaan elke dag met de fiets school, maar Ruth kan door de operatie voorlopig niet meer bewegen”, weet Esther. “Daarom is haar man gaan informeren naar de mogelijkheden om voor zijn gezin te zorgen. Als hij zorgverlof neemt, krijgt hij maar 721 euro, wat uiteraard veel te weinig is.”

“Met dat bedrag kunnen ze twee, misschien drie maanden overbruggen. Ondertussen lopen de lening voor het huis en alle andere kosten ook gewoon door natuurlijk. Het is toch schrijnend dat een hardwerkende man niet voor zijn gezin kan zorgen wanneer dat zo hard nodig is? ‘Ga dan op ziekenkas’, raadden sommige mensen hem aan, maar op die manier verzwak je het systeem net nog meer. We vonden dat we iets moesten doen, dus zijn we een crowd­fundingcampagne gestart. We hebben ondertussen 5500 van de 8500 euro opgehaald. Daarmee zou Ruths man toch zes à zeven maand thuis kunnen blijven.”

De crowdfunding is niet de enige manier om het gezin zich volledig te laten focussen op de genezing van Ruth. “Elke dag veilen we iets op onze Facebookpagina”, zegt Esther. “Zo is een collega van mij schrijfster, zij verkocht een gesigneerd exemplaar van haar roman Goddeloos gedoe. We maken ook plannen voor een fuif in het voorjaar, maar die zijn afhankelijk van hoe het gaat met Ruth.”

Wie zelf een bijdrage wil leveren, vindt alle info online op www.gofundme.com/38edykg.