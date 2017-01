Na Charles nu ook Georgette uit ‘Kwestie van Geluk’ overleden

Met zijn wijze uitspraken en de goede zorgen voor zijn vrouw Georgette, maakte Charles Van der Vinck indruk in Een Kwestie van Geluk. Vier maanden geleden overleed hij, deze week is ook Georgette overleden. Ze werd net geen 87, en leed aan Alzheimer.

Samen op de Sinksenfoor, of aan de koffie in hun serviceflat in de Helmstraat. Charles Van der Vinck en Georgette De Groof waren belangrijke figuren in de tv-reeks Een Kwestie van Geluk van regisseuse Kat Steppe. Vooral hoe liefdevol Charles en Georgette met elkaar omgingen, maakte indruk, en hoe hij haar hielp als ze het door haar dementie allemaal even niet zo goed meer wist.

Vier maanden geleden stierf Charles Van der Vinck op 88-jarige leeftijd. Georgette overleed dinsdag. Op 17 februari zou ze 87 geworden zijn.

“Tijdens de opnames van de reeks had ze nog heldere momenten”, vertelt haar zoon François Van der Vinck. “Maar ze is in de periode erna toch snel achteruitgegaan. Daarbovenop kwam dat ze onlangs twee keer is gevallen, met twee keer een schedelbreuk tot gevolg. De laatste zeven dagen lag ze in het ziekenhuis en is ze als een kaarsje uitgedoofd. We zullen haar missen, maar we beseffen dat dit in haar situatie beter is zo.”

Georgette heeft overigens nooit geweten dat haar Charles gestorven is. Zoon François Van der Vinck: “We hebben het haar nooit gezegd. We wilden haar niet nodeloos ongelukkig maken, en wilden niet het risico lopen dat ze zou instorten op een helder moment. We weten ook niet of ze het beseft zou hebben.”

Warme reacties

Op internet stromen veel warme reacties toe voor de familie. Ook Panenka postte een bericht: “Georgette heeft ons tijdens en na de opnames van Een Kwestie van Geluk zo vaak zo warm ontvangen in hun huis. En hoewel ze door haar Alzheimer niet altijd wist wie wij-van-de-tv-ploeg waren, ontving ze ons altijd elegant. Ze droeg haar blouse en hoge rok met trots. Wanneer Charles voor ons sprak, kwam Georgette af en toe om zijn schouder hangen. Dan kregen wij een les in hoe liefde en jong zijn eruitzag. Zonder Georgette was er geen Charles. Dat herhaalde hij zelf in honderdeneen varianten in elk gesprek. Wie vanavond niet weet wat op tafel te zetten: neem een baguette, een camembert en een fles wijn en drink er eentje op Georgette en Charles. Alle liefde en warmte aan de familie.”

Charles Van der Vinck werkte vroeger voor het ministerie van Financiën en werd in 1982 verkozen als algemeen secretaris van het ACOD. Georgette werkte in een winkel op de De Keyserlei tot de kinderen werden geboren.

Het koppel had drie kinderen - Vera, Nicole en François - zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Georgette wordt donderdag om 11u begraven op het Schoonselhof.