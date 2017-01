Bakkers en truckers moeten maar twee dagen naar school

Leerlingen uit negentien studierichtingen kunnen vanaf volgend schooljaar vanaf het derde middelbaar drie dagen per week een job leren op de werkvloer. Ze moeten dus minder naar school.

Het systeem heet ‘duaal leren’ en wordt sinds dit schooljaar toegepast in zeven studierichtingen. Het gaat vooral om technische richtingen, maar het systeem wordt ook toegepast voor kappersopleidingen. Meestal wordt duaal leren vanaf het vijfde middelbaar mogelijk. In een beperkt aantal gevallen kan het ook vanaf het derde middelbaar.

“Wij willen dit systeem uitbreiden naar 26 studierichtingen”, zeggen Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Het gaat onder meer om bakkers, slagers, mecaniciens, lassers, kraanbestuurders, vrachtwagenchauffeurs en kinderbegeleiders.”

Opleiding in bedrijf

Scholen beslissen zelf of ze aan het systeem van duaal leren meedoen of niet. De bedoeling is dat jongeren die vandaag geen diploma van de middelbare school halen omdat ze schoolmoe zijn, dankzij duaal leren toch een diploma halen. De drie dagen per week dat de jongeren op de werkvloer zijn, worden ze opgeleid door iemand van het bedrijf zelf.

“Wij willen hen daar graag bij helpen”, zegt Marc Van den Broeck, algemeen directeur van transportfirma Trafuco in Schelle. “Er is een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Daarom leiden we mensen zelf op. Dat zijn uiteraard volwassen mensen, die een rijbewijs kunnen halen. In de opleidingen tot vrachtwagenchauffeur in het middelbaar, waar 17-jarigen onder begeleiding leren rijden, worden in Vlaanderen zo’n 50 à 100 jongeren per jaar gevormd. Duaal leren betekent dat die jongeren vaker op de werkvloer zijn, en dus bijvoorbeeld ook de administratieve kant van ons beroep leren kennen. We willen daar aan meewerken. De voorwaarde is wel dat het ons niet te veel kost. Een 17-jarige die met ons meerijdt, is voor een stuk ook een last, omdat onze chauffeurs tijd moeten vrij maken om die jongere op te leiden.”

“Tevreden over resultaten”

Sint-Lutgardis in Mol biedt het stelsel van duaal leren sinds september 2016 vanaf het vijfde middelbaar aan in de kappersopleiding. “We zijn tevreden over de resultaten”, zeggen directeurs Peter Dams en Jana Syen.