Antwerpse ‘bottinekes’ gaan op in federale politie

Vanaf begin 2018 zal het Bijzondere Bijstandsteam (BBT) van de Antwerpse politie – bijgenaamd ‘de bottinekes’ – niet meer bestaan. De teamleden krijgen extra een opleiding en worden gedetacheerd naar de federale politie. Een peloton zal dag en nacht beschikbaar zijn voor de stad Antwerpen.

Sinds 1993 beschikt de Antwerpse politie over het BBT. Het team wordt ingezet bij gevaarlijke situaties zoals de arrestatie van gewapende verdachten of mensen met psychische problemen.

Vanaf begin volgend jaar – 25 jaar na de oprichting – zal het team ophouden te bestaan. Het wordt namelijk opgenomen in de POSA: de gespecialiseerde eenheden van de federale politie. Vanaf dan worden ze door de federale politie aangestuurd. “Alle leden van het BBT worden gedetacheerd naar de federale politie”, bevestigt Antwerps politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Ze zullen doorheen het komende jaar omgeschoold worden naar het niveau van de federale politie.”

Meer bevoegdheden

Dat betekent niet dat er in de stad Antwerpen geen speciaal arrestatieteam meer zal zijn. “Integendeel”, zegt Bruyns. “De stad Antwerpen krijgt een eigen ­POSA-peloton, een team dat specifiek voor de stad is en dag en nacht ter beschikking staat.”

De gesprekken daarover zijn al lang aan de gang en kwamen er op vraag van de Antwerpse politie. “De POSA-pelotons zijn een speciale eenheden, het BBT is een tactisch team”, legt Bruyns uit. “Op deze manier krijgen de BBT-leden meer bevoegdheden.”

Jonathan Jacob

Wie ‘bottinekes’ zegt, denkt automatisch aan Jonathan Jacob, de jongeman die in 2010 in een politiecel overleed na een interventie van het BBT. Zeven leden van het team staan daarvoor terecht. Op 1 februari horen ze of het hof van beroep hun straf van vier maanden met uitstel bevestigt.

Dat het verdwijnen van het team voor de politie ook een manier is om af te geraken van de soms negatieve bijklank die het BBT heeft, ontkent Bruyns. “Het BBT wordt na de verandering een speciale eenheid”, zegt hij. “Dan is het normaal dat de naam verdwijnt. Het niveau van het team was al goed, maar de bevoegdheden waren beperkt.”

Concreet blijven de ex-BBT’ers betaald worden door de Antwerpse politie. Ook het materiaal dat doorheen de jaren aangekocht werd, blijft eigendom van de Antwerpse politiediensten. Vermoedelijk zullen de zwarte uniformen van de BBT wel plaatsmaken voor de groen-grijze outfits van de ­POSA-pelotons. Ondertussen zal de Antwerpse politie haar Snelle Respons Teams extra opleidingen geven, zodat die teams op het niveau van het verdwijnende BBT komen en in noodgevallen ook zo ingezet kunnen worden.