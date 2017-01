Peter Van den Begin als Antwerpse commissaris in ‘Dode Hoek’: “Ik heb lang uitgekeken naar dit soort rol”

Terwijl Peter Van den Begin op de zolder van de Antwerpse Bourlaschouwburg repeteert voor zijn eerste theaterrol in vijf jaar, gaat deze week zijn derde van drie opeenvolgende films in première. In de donkere politiefilm Dode Hoek speelt hij een extreemrechtse commissaris van de Antwerpse drugsbrigade, die nog één klus wil afhandelen voor hij in de politiek gaat.