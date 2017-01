Deels ontkleed lichaam aangetroffen aan De Most

Archiefbeeld: het lichaam werd ontdekt in het natuurgebied De Most, waar ook kasteel De Most staat. Foto: Tommy Maes

Balen - Aan De Most in Balen is donderdag het lichaam aangetroffen van een man. Het gerecht in Turnhout is een onderzoek gestart.

Het lijk werd donderdag rond 11 uur ontdekt tussen de struiken. “Op het eerste gezicht zijn er geen aanwijzingen van een tussenkomst van derden”, zegt een woordvoerster van het parket in Turnhout. “De persoon, een jonge man, is intussen geïdentificeerd. De familie is op de hoogte gebracht.”

Het lichaam was deels ontkleed. Omdat er geen duidelijkheid is over de doodsoorzaak, werd een onderzoeksrechter gevorderd. “Aanwijzigingen van kwaad opzet zijn er niet, maar we willen absolute zekerheid”, zegt de parketwoordvoerster. “Het gaat om een standaardprocedure.”

Op het lichaam is intussen een autopsie uitgevoerd. “De autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak”, klinkt het bij het parket. “Mogelijk zijn de eerste bevindingen al mondeling meegedeeld aan de onderzoeksrechter. Maar wij verwachten begin volgende week duidelijkheid.”