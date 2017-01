Irakese verkoopt Italiaanse gerechten: “Ik ben mijn grote liefde gevolgd”

Essen - De uit Irak afkomstige Sahira Yalda heeft in Essen een pastazaak geopend. Binnenkort wil ze ook nog pizza’s op haar kaart zetten.

De Irakese Sahira Yalda kwam in 2000 naar Nederland. “Ik ben hier niet terechtgekomen als vluchteling, maar kwam mijn grote liefde achterna”, zegt Sahira. “Hij was in 1997 al naar Nederland verhuisd, maar omdat ik niet aan de nodige papieren geraakte – er was en is geen ambassade – heb ik vier jaar moeten wachten om naar Nederland te kunnen komen. Ondertussen zijn we getrouwd, hebben we twee kinderen van 9 en 4 jaar en wonen we in Essen.”

“Toen ik in Nederland aankwam, heb ik meteen werk gezocht”, vertelt Sahira. “Na twee maanden ben ik beginnen werken in een Italiaanse keuken. Van opleiding ben ik eigenlijk vertaler tolk Arabisch, Armeens en Nederlands. Het was de bedoeling om een administratieve baan te zoeken, maar ik vond het werk in het Italiaanse restaurant zo leuk dat ik daar uiteindelijk drie jaar ben gebleven. Later ben ik dan toch ook deeltijds als tolk beginnen werken bij het COA, een asielcentrum, en dat doe ik nu nog steeds. Dokter, artsen en asielzoekers doen beroep op mijn talenkennis.”

Heimwee

Ondertussen begon het verlangen om een eigen zaak te starten te kriebelen. "Toen ik dit pand in de Nieuwstraat te huur zag staan, heb ik de stap genomen en ben ik gestart met Pastaria Milano. We reserveren dagverse producten, pasta en saus à la minute bij heerlijke Italiaanse gerechten. Maar omdat er nu ook vraag is naar pizza willen we ook dat op de kaart zetten. Later willen we nog uitbreiden met een typische Iraakse barbecue. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. De start is bijzonder goed verlopen. We hadden ook zanger gitarist Marco R. Wagner te gast die de gasten entertainde. Die avond hebben we zelfs eters moeten weigeren. Het restaurant zat helemaal vol. Op 22 januari hebben we Jeff Espinoza te gast. Wie er wil bij zijn, kan best tijdig een tafel reserveren.”

“Soms heb ik nog heimwee naar Irak, maar toch zou ik niet terug willen keren. Mijn familie is ondertussen verspreid over zowat heel de wereld”, zegt ze. “Ik heb een broer in Amerika en nog een andere broer en zus in Zweden. De boodschap die ik aan buitenlanders die zich hier vestigen zou willen meegeven, is dat ze gewoon moeten doen waar ze goed in zijn. Blijf je best doen want je kan hier alles bereiken.”

Pastaria Milano, Nieuwstraat 80, Essen, 03.256.46.41