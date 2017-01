Gemeentebestuur opent modern recyclagepark

Rumst - Rumstenaren en inwoners van de gemeenten aangesloten bij Igean kunnen met hun afval terecht in een nieuw recyclagepark aan de Steenberghoekstraat. Het oude containerpark voldeed niet meer aan de huidige normen.

Het oude containerpark in de Korte Veerstraat werd in 1994 gebouwd. Het kampte ondertussen met plaatsgebrek, wat gevolgen had voor de dienstverlening. Igean kocht daarom in opdracht van het gemeentebestuur een perceel aan de Steenberghoekstraat voor de uitbouw van een nieuw en modern recyclagepark.

“We hebben de afgelopen jaren in de regio al veel ervaring opgedaan wat betreft het ontwerpen en bouwen van recyclageparken”, zegt Igean-voorzitter Erik Broeckx. “De gemeente Rumst stelde echter als specifieke voorwaarde dat het gebruik van trappen moest vermeden worden. Op het terrein werden putten voorzien waarin de containers half verzonken komen te liggen.”

