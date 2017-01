Buurt start petitie tegen trucks door hun tuin en voor hun deur

Rumst - Het gemeentebestuur wil het vrachtverkeer uit het Rumstse dorpscentrum houden. Buurtbewoners zien sommige van de voorgestelde oplossingen niet zitten en organiseren een petitie.

Het Rumstse dorpscentrum krijgt heel wat vrachtverkeer voor de deur van en naar de bedrijven in de buurt. Al heel lang wordt gesproken over mogelijke maatregelen of oplossingen. Zowat tien jaar geleden startte het gemeentebestuur een studie voor een ontsluitingstraject. Met de aanleg van de Catenbergstraat tussen de Steenberghoekstraat en de Hollebeekstraat werd een deel van de nieuwe ringweg rond Rumst gerealiseerd.

Ook voor het verder doortrekken van deze nieuwe weg in de richting van de E19 en de Antwerpsesteenweg over het OTL-stort lagen plannen op de tafel. In het bestuursakkoord van de huidige gemeenteraadsmeerderheid staat de opdracht om verder te werken aan de ontsluiting. Hiervoor werd de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) gecontacteerd. Die ontwikkelde een aantal mogelijke tracés, waaronder ook enkele zuidelijker gelegen ontsluitingsmogelijkheden.

Lees het hele verhaal zaterdag in Gazet van Antwerpen - Editie Zuid