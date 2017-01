Delphine Boël brengt servies op de markt met Serax: “Met een servies haalt iedereen mijn kunst in huis”

Kunstenares Delphine Boël brengt in april samen met het Kontichse bedrijf Serax een servies op de markt. Onder de naam ‘The Art of Dining’ wordt een servies opgefleurd met haar woordkunst.

Serax, dat gespecialiseerd is in woonaccessoires, maakt al enkele jaren serviezen in samenwerking met gerenommeerde porseleinkunstenaars. Ook Pascale Naessens liet Serax haar serviezen vorm geven. Via een van die kunstenaars kwam het bedrijf in contact met Delphine Boël, de vermeende buitenechtelijke dochter van koning Albert I. Beide partijen vonden mekaar en voor het eerst hield Serax het niet bij een eenkleurig ontwerp. “Speciaal voor Delphine Boël hebben we gewerkt met calqueerplaatjes, zodat we haar ontwerpen op de rand van het bord konden zetten”, zegt topman Axel Van Den Bossche van Serax.

In dit geval ging het om de zwart-wit opdrukken ‘blabla’ en het gekleurde ‘love’. Met blabla heb ik mijn woordkunst (Delphine spreekt zelf van ‘textart’, red.) tien jaar geleden ingezet. Het was de periode toen ik pas vanuit Londen naar België was verhuisd en er nogal wat werd geroddeld. Vorig jaar ben ik dan begonnen met de ‘love’-reeks. Je vindt die intussen ook terug op sjaals. Maar dus ook op de borden van Serax. Heel speciaal vind ik dat. Niet alleen omdat op deze manier meer mensen met mijn kunst in contact kunnen komen. Maar ook omdat ik op die manier mag deelnemen aan de mooiste momenten bij de mensen thuis, de momenten dat er gelachen en gefeest wordt.”