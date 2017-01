Vader Boonen: “Tom krijgt na zijn carrière PR-functie bij Quick-Step en Specialized”

Er wacht Tom Boonen na zijn afscheid als wegwielrenner een PR-functie voor wielerteam Quick-Step en fietsconstructeur Specialized. Dat heeft vader André Boonen vrijdagavond onthuld op fietsbeurs Velofollies in Kortrijk.

Vader André ontvouwde op de beurs de toekomstplannen van zijn zoon. “Als Tom stopt met koersen, krijgt hij een PR-functie bij Quick-Step en fietsconstructeur Specialized. Hij zal daarnaast ook handel drijven in oldtimers.”

Tom is volgens vader André geschikt voor een PR-job aangezien hij vlot in de omgang is en vier talen spreekt. In de familie Boonen werd de voorbije maanden al bij herhaling over het laatste voorjaar gepraat. Volgens André Boonen gaat het daarbij vooral om Parijs-Roubaix, Milaan-Sanremo en de Omloop Het Nieuwsblad. Die laatste twee wedstrijden won Tom nog niet. Vorig jaar miste Tom de overwinning in Roubaix door een slechte sprint op de piste van Roubaix, maar “als Tom die wedstrijd in normale omstandigheden zou mogen overdoen, wint hij ze met de vingers in de neusgaten. Niet vergeten dat Tom toen uit een periode van inactiviteit kwam.”

André Boonen, de vader van Tom. Foto: Photo News

Vader André Boonen reflecteerde op de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk samen met Johan Museeuw over het einde van Toms carrière. Als Tom in Roubaix wint en recordhouder wordt van het aantal zeges, beleeft de Kempenaar volgens Museeuw het ‘orgasme’ van zijn carrière.

“Tom moet zijn voorjaar niet afstemmen op Parijs-Roubaix”

Toch zou vader Boonen het niet niet verstandig vinden als zoon Tom het hele voorjaar zou afstemmen op Parijs-Roubaix. “Hij mag geen kansen laten liggen in andere wedstrijden.” Tom Boonen weet volgens André bijzonder goed dat iedereen in dat laatste voorjaar zijn kant zal uitkijken. “Maar dat is hij eigenlijk al gewoon, dat verandert niets aan de strategie. Ze rijden nu ook al op het wiel.’’

“Ik denk niet dat Tom zich anders zal gedragen dan de vorige jaren.” Volgens José De Cauwer zal Tom Boonen alleen nog ‘ik, ik, ik’ denken, maar zijn vader weerlegt dat. “Tom blijft een ploegspeler. Is er een ploegmaat weg, dan zal hij zich schikken naar de ploegorders.”

André Boonen denkt ook dat Tom in Qatar wereldkampioen had kunnen worden, maar dan had alles moeten mee zitten. ‘’Er is een fout gemaakt, ik zag al in de laatste kilometer dat het niet de manier van aankomen is waarop Tom het normaliter doet.’’