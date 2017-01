Wat gaat Obama doen na zijn pensioen?

De sleutels van het Witte Huis overhandigen aan Hillary Clinton, twee weken aan een stuk slapen, een vakantie met zijn vrouw Michelle en veel spelletjes golf. Heel veel spelletjes golf. Dat had Barack Obama gepland na zijn tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten. Omdat niet Hillary Clinton, maar wel Donald Trump de verkiezingen heeft gewonnen, zal zijn ‘pensioen’ er toch net iets anders gaan uitzien.

Op 20 januari 2017 is het zover. Dan geeft Barack Obama de fakkel door en wordt de Republikein Donald Trump de 45e president van de Verenigde Staten. Na acht jaar zit het erop voor Obama in het Witte Huis. De 55-jarige Democraat had al een heel plan uitgestippeld over wat hij na zijn presidentschap zou doen. Hij zou zijn dagen rustig slijten als ‘éminence grise’ in de Amerikaanse politiek en (veel) meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. Als Hillary Clinton de verkiezingen had gewonnen, toch. Nu Donald Trump aan de macht komt, zal Obama willens nillens toch nog een veel grotere politieke rol blijven spelen.

“Grenzen aan mijn stilte”

“Ik wil Donald Trump de kans geven om zijn agenda op te volgen, zonder kritiek te geven op elk puntje, maar er zijn ook grenzen aan mijn stilte”, aldus Obama. “Als een Amerikaans staatsburger die diep bezorgd is om de toekomst van zijn land, kan ik niet zwijgend blijven toekijken als het te erg wordt. Wat als hij duizenden kinderen het land uitzet? Dan kan ik toch niet zomaar vanaf de zijlijn toekijken?”

Obama wil zich ook inzetten om de Democratische partij opnieuw op het goede spoor te zetten. “Met onze visie is niets mis, we hebben gewoon te veel toegevingen gedaan”, aldus Obama, die in de toekomst aan de slag wil als ‘coach’ voor de volgende generatie Democratische leiders. “Ik heb de verantwoordelijkheid om op z’n minst mijn raad aan te bieden aan diegenen die de toekomst van de partij zullen uitmaken.”

Presidentieel pensioen

Voor het geld moet Obama het niet meer doen. Als voormalig president heeft hij door de Former Presidents Act recht op een jaarlijks brutopensioen van 203.700 dollar. Dat wordt nog aangevuld met een bedrag om te helpen bij een verhuizing, een jaarlijkse som geld voor privépersoneel, een ziekteverzekering en de levenslange bescherming van de Secret Service. Ook echtgenote Michelle heeft recht op een jaarlijks pensioen van 20.000 dollar. Tel daarbij nog de inkomsten van de boeken die hij geschreven heeft (en nog van plan is te schrijven) en Obama zou makkelijk met pensioen kunnen gaan.

Washington D.C.

De president heeft ook al laten weten dat hij minstens tot 2019 - tot zijn jongste dochter Sasha afstudeert - in Washington D.C. zal blijven wonen. Hij is daarmee de eerste president sinds Woodrow Wilson (1913-1921) die in de hoofdstad blijft wonen na zijn ambtstermijn. Het zal niet langer in het Witte Huis zijn, maar in een luxueuze villa (die ruim 5 miljoen dollar waard zou zijn) in de buurt.