Le Zoute Zoen heeft moestuin in de kelder

Antwerpen - Met zijn strak gestreken tafellakens heeft Le Zoute Zoen veel weg van een bistro die is weggeplukt uit Parijs. Uitbaters William Loonen en Lars Block doen er alles aan om die sfeer vast te houden.

Lars en William (beiden 28) leerden mekaar kennen op school, waar ze zwoeren ooit samen een zaak te beginnen. En zie, in Le Zoute Zoen hebben ze hun droom al te pakken.

Na de overname hebben de twee het niveau van bediening en gerechten danig opgekrikt, want ze wilden die Parijse bistrosfeer wel terughalen. In een hedendaagse setting wil dat zeggen dat ook Le Zoute Zoen op zoek gaat naar meer middelen voor weinig geld. Met een bevriende chef startten ze samen een moestuin, die nu de keuken en de kelder bevoorraadt. Want in die kelder ligt de moestuin van vorig seizoen: gedroogde, geconserveerde en bewaarde groenten en kruiden.

Le Zoute Zoen, Zirkstraat 23, www.lezoutezoen.be

Lees meer over Le Zoute Zoen en de plannen van William en Lars in Gazet van Antwerpen van zaterdag.