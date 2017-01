Inwoners zamelen recordhoeveelheid taxus in voor Think Pink

Mechelen - In het containerpark aan de Blarenberglaan in Mechelen-Noord heeft afvalverwerker Ivarem een cheque van 8.829 euro overhandigd aan Think Pink, de nationale borstkankercampagne.

Ivarem neemt al sinds 2008 deel aan de taxusinzamelactie en elk jaar geeft het de opbrengst aan een organisatie die zich inzet voor de strijd tegen kanker. Dit jaar viel de keuze op Think Pink.



“Inwoners uit onze regio hebben maar liefst 58.860 kilogram taxussnoeisel naar onze recyclageparken gebracht, dat is alvast een recordhoeveelheid. De inzamelactie, die liep van 15 juni tot 31 augustus, verzamelde voldoende materiaal voor 294 chemotherapieën”, zegt Rita Van den Bossche, voorzitster van Ivarem. Het taxus baccata bevat baccatine, een belangrijke grondstof voor de aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen.



De cheque werd in het containerpark zelf overhandigd aan zangeres Jo Lemaire, ambassadrice van Think Pink. Deze organisatie werkt rond vier doelstellingen: informeren, sensibiliseren, financieren van wetenschappelijk onderzoek en van zorg- en nazorgprojecten.



Of Jo Lemaire zelf taxus in haar tuin heeft staan? “Ik heb wel een grote tuin maar geen taxus. Ik heb afgelopen zomer door de buxusmot veel planten verloren. Ik overweeg om nu ook taxus te gaan planten. Zo kan ik een extra steentje bijdragen”, vindt de sympathieke inwoonster uit Bonheiden.