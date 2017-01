“Koud of niet, ik fiets dagelijks mijn 69 km naar het werk”

Deurne - Gunther Maes (52), magazijnverantwoordelijke voor machine onderdelen en vader van twee studerende kinderen, fietst elke dag 34,5 km heen en 34,5 km weer terug. Zo doet hij wekelijks ongeveer 350 km. En de koude temperaturen? Die houden hem niet tegen.

Gunther: “Drie jaar geleden besloot ik om de auto aan de kant te laten. De aanleiding was het moeizame woon-werkverkeer. Ik was de ellenlange files op de ring in Mechelen en aan het Sportpaleis in Deurne grondig beu. Ik vertrek thuis om 6:50 u en kom ongeveer 1 uur en 40’ later aan op mijn werk. Alleen als het pijpenstelen regent, neem ik de auto. Vorig jaar was dat ongeveer 30 keer.”

“In het weekend zit ik ook op de fiets met de fietsclub. In de voormiddag gaan we fietsen en daarna drinken we een pintje. Vorig jaar fietste ik in totaal 13 450 km.”

Fietssnelweg Mechelen- Antwerpen

“Ik neem de fietsostrade van Mechelen naar Antwerpen, dat is een goede verbinding. Vanaf Edegem volgt een moeilijk stuk met slecht onderhouden fietspaden. Daarna gaat het weer beter. Over het autoverkeer ben ik niet te spreken. Ik vloek dikwijls op roekeloze en onoplettende bestuurders. Qua veiligheid kan nog veel verbeterd worden. Maar verder heb ik het mij nog niet beklaagd.”

Foto: Joris Herregods

Gunther: “De koude vind ik niet zo’n probleem. Ik heb speciale fietskleding en beenkappen. In de winter neem ik de mountainbike, die kan beter tegen de slechte weersomstandigheden. In de zomer kom ik met de koersfiets.”

“Fietsen naar het werk kan ik aan iedereen aanraden. Het is goed tegen de stress, goed voor de conditie en bovendien milieuvriendelijk.”

“Ik pleit voor een soort fietsvergoeding geregeld vanuit de overheid. Eerder dan een bedrijfswagen financieren zou men iets moeten voorzien om mensen te stimuleren meer de fiets te nemen. Het is nog goed voor het milieu ook. Je moet het fysiek wel aankunnen. Met een gewone fiets, een bureau job en zonder training kan je dit soort afstanden zeker niet aan.”

Foto: Joris Herregods

Foto: Joris Herregods