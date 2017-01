Greg Van Avermaet: “Ik wil dit jaar een monument winnen”

Greg Van Avermaet zal niet tevreden zijn als hij dit voorjaar geen ‘Monument’ onder de klassiekers wint. Met grote stip staat de Ronde aangeduid, maar ook Milaan-Sanremo en de Amstel Gold race staan hoog.

”Voor de Ronde van Vlaanderen zet ik Peter Sagan als de allergrootste favoriet eenzaam bovenaan. In het rijtje daaronder komen Kristoff, Degenkolb, Boonen, Vanmarcke en mezelf. Ik zou het liefst toeslaan op de Paterberg omdat weinig anderen zo snel naar boven kunnen als mij. De Ronde winnen is als Vlaamse coureur echt thuiskomen. En dit jaar passeert de Ronde overigens ook nog eens door mijn thuisgemeente Hamme Zogge. Ik wil die koers echt winnen”, vertelde de olympische kampioen op de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk.

Van Avermaet fietst voor het eerst in jaren zonder Philippe Gilbert aan zijde. Die verhuisde naar Quick-Step Floors. “Ik had vooral in het eerste jaar problemen met Gilbert. Ik moest tweede viool spelen en had meer capaciteiten dan dat ik kansen kreeg. Het is niet makkelijk met twee omdat Philippe ook een haantje de voorste is. We zaten met twee karakters die net hetzelfde willen. We hebben dat de laatste jaren goed opgelost door de koersen op te delen. Hij de Waalse en ik de Vlaamse.”