Concertfilm Rammstein op groot scherm in Kinepolis-zalen

De Duitse metalband Rammstein, een van de headliners van Graspop 2017, zal op donderdagavond 23 maart te zien zijn op een groot scherm in alle Belgische Kinepolis-filialen. De bioscoopgroep programmeert dan immers de concertfilm 'Paris' van de Zweedse regisseur Jonas Akerlund, gedraaid tijdens een concert in de Parijse Bercy in 2012.

"Tijdens een Rammstein-liveoptreden worden alle zintuigen geprikkeld op een manier die eigenlijk niet op het scherm kan worden gerepliceerd", zegt Anaïs Tamboryn van Kinepolis België. "Regisseur Jonas Akerlund koos daarom voor een radicaal nieuwe aanpak en maakte van deze concertfilm een visueel feest, een duidelijke mededinger voor 'beste concertfilm aller tijden'."

"De juiste concertenergie overbrengen naar een bioscoopzaal is de grootste uitdaging geweest", zegt Akerlund zelf. "We filmden het twee uur en twintig minuten durende optreden op twee nachten in de Bercy Arena. We hadden daarvoor dertig camera's ter beschikking. Dat gaf ons dus zestig filmhoeken. Eveneens filmden we ook één generale repetitie, voor de close-ups. We zaten uiteindelijk met een ontelbare hoeveelheid beeldmateriaal. Zelfs met een groot aantal medewerkers kostte het ons meer dan een jaar om alles te editen. Gelukkig is Rammstein tijdloos. Hun muziek was vier jaar geleden relevant, en dat zal ze voor altijd blijven. Ik ben zelf erg blij met het resultaat."

In de film passeren zestien nummers, waaronder 'Engel', 'Sonne' en 'Asche zu Asche'. Tickets voor de voorstelling kosten 13,75 euro en zijn te bestellen via de site van de bioscoopgroep.