Antwerps parket voert snelrecht voor onder meer winkeldieven opnieuw in

Antwerpen - Het parket van Antwerpen wil winkeldieven vanaf volgende maand weer sneller voor de rechter brengen, meldt Radio 2 Antwerpen. Het snelrecht voor winkeldiefstallen was de voorbije drie jaar on hold gezet door de strijd tegen drugs. Het parket bevestigt dat daar nu verandering in komt.

De voorbije drie jaar werden betrapte drugsbezitters die hun onmiddellijke minnelijke schikking niet konden betalen, met voorrang voor de rechtbank gebracht. Er was niet genoeg capaciteit om daarnaast nog winkeldieven voor de snelrechter te brengen. “Maar daar komt nu verandering in. Het snelrecht zal niet alleen op winkeldiefstallen worden toegepast, maar ook op wapens, weerspannigheid tegenover de politie en slagen aan politiemensen”, zegt parketwoordvoerder Ken Witpas.

Het is de bedoeling om dergelijke feiten binnen de twee maanden voor de rechter te brengen. Het parket wilde het snelrecht al in het najaar van 2016 terug oppikken, maar door softwareproblemen liep het plan vertraging op. Of de nieuwe invoering een invloed zal hebben op de strijd tegen drugs en op de capaciteit van mensen bij het parket en bij de rechtbank, zal goed opgevolgd worden.