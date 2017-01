Nieuwe Harry Potter-film mét originele cast op komst?

Fans van J.K. Rowlings tovenaarswereld maken best hun borst nat. Er komt waarschijnlijk een nieuwe filmtrilogie van het theaterstuk ‘Harry Potter and the Cursed Child’, mét de originele cast.

Vorig jaar bracht J.K. Rowling een nieuw verhaal uit, Harry Potter and the Cursed Child. Dit boek was eigenlijk het script van het gelijknamige toneelstuk en gaf de lezers inkijk in de volwassen wereld van de drie tovenaars Harry, Ron en Hermelien.

Journalist Jim Hill laat in de Unofficial Universal Orlando Podcast weten dat de nieuwe films gemaakt zouden worden met de originele cast. “Ik heb vernomen dat Warner Bros al gesprekken heeft gehad met Emma Watson, Rupert Grint en natuurlijk Daniel Radcliffe over Cursed Child.”

De eerst film zou pas in 2026 uitkomen. Dat is 16 jaar nadat de laatste film, Harry Potter and the Deathly Hallows uitkwam. Aangezien het verhaal van Cursed Child zich 19 jaar na het einde van de reeks afspeelt, kunnen de originele acteurs perfect opnieuw hun oude rol opnemen.

Fantastic beasts and where to find them

J.K. Rowlings pen stond de laatste jaren niet stil. Haar boek ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ wordt ook vertaald naar het witte doek, in niet minder dan vijf delen. Het eerste deel kwam in 2016 al uit. De laatste film zou twee jaar voor het begin van Cursed Child uitkomen, in 2024. De fans kunnen dus nog een tijdje smullen van de tovenaarsfantasie.