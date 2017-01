IN BEELD. 90 arrestaties bij grote protesten tegen Trump

In de Amerikaanse hoofdstad Washington DC is het vrijdag tot rellen gekomen tussen anti-Trump-betogers en de ordediensten. Zeker 90 mensen werden daarbij gearresteerd, weet CNN. De relschoppers probeerden een blokkade aan het parcours van de parade van Trump te doorbreken en bekogelden de politieagenten. Die reageerden met traangas.

Ook in New York, aan de Trump Tower, kwam het vrijdagmiddag (plaatselijke tijd) tot confrontaties tussen betogers die Fifth Avenue wilden blokkeren en agenten.

Zaterdag vindt er in Washington DC een grote protestmars van de vrouwenbeweging plaats.

Duizendtal betogers in Brussel

Ook in Brussel zijn er vrijdag mensen op straat gekomen tegen de nieuwe Amerikaanse president. Volgens de politie hebben een duizendtal mensen gereageerd op de oproep van de organisaties Climat et Justice sociale en de vrouwenbeweging Lights4Rights! .

“From Brussels to the world, our voices will be heard”, riepen de manifestanten op het plein voor de Muntschouwburg. Ze brandden ook kaarsjes en zongen samen “Image” van John Lennon. De organisaties achter de betoging riepen hiertoe op omdat de visie van Donald Trump totaal haaks staat op die van hen.

Ook in de rest van Europa kwamen betogers op straat om hun ongenoegen over de nieuwe Amerikaanse president te uiten. Maar dat lokte al bij al niet zoveel volk. In Berlijn kwamen een kleine 300 mensen op straat voor de gebouwen van de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) en trokken van daaruit naar de Amerikaanse ambassade in de Duitse hoofdstad.

In Londen, Manchester, Birmingham en Edinburg organiseren burgerrechtenbewegingen later op de avond nog manifestaties. In het Tsjechische Praag werd de betoging geannuleerd bij een gebrek aan deelnemers.