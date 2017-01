Zeven Antwerpse adresjes: tattooshops

CittA gaat elke week op zoek naar zeven topadresjes in Antwerpen. Deze week: tattooshops.

Glorybound, Reyndersstraat 1, 2000 Antwerpen

Verscheidene BV’s, onder wie Natalia, An Lemmens en Sean Dhondt, hebben al de weg naar Glorybound gevonden. Joe Dynamite is ondertussen al dertien jaar trotse eigenaar van de tattooshop. Hij wordt bijgestaan door een team van professionele tatoeëerders die elk hun eigen specialiteit hebben, onder anderen Philip Paquet, ook bekend als striptekenaar, Mr. Levinetto en Warren Morris.

Sinsin tattoo, Kammenstraat 63, 2000 Antwerpen

Met bijna twintig jaar ervaring is Vinnie Stones een ervaren rot in het vak en leidde hij al meerdere, succesvolle tattooartiesten op. Het huidige pand in de Kammenstraat biedt nu al zo’n vijf jaar plaats aan zijn Sinsin tattoo. Daar werkt Vinnie met een aantal vaste artiesten. “Er is geen enkele stijl die je hier niet kan vinden”, vertelt hij. “We hechten veel belang aan authenticiteit.”

Foto: Sinsin tattoo

Studio Palermo, Plantinkaai 24, 2000 Antwerpen

Een relatieve nieuwkomer in Antwerpen is Studio Palermo. De studio bestaat zo’n twee jaar en in die korte tijd wist tatoeëerder Sven Rayen snel een naam op te bouwen. “Onze specialiteit is realisme”, vertelt collega Tucita. “We gebruiken de techniek van single needle, waarbij we met een ultradunne naald werken. Kleurentatoeages zal je hier niet vaak vinden, wel zwarte illustraties en schaduwwerk.”

Petitattou, op afspraak

Gjennifer Saban ging zo’n zeven jaar geleden in de leer bij de Merksemse tattooartiest John Krijos. Dat wierp blijkbaar zijn vruchten af, want ondertussen wordt de artieste geregeld geboekt voor haar elegante tatoeages. “Ik ontwikkelde een eigen stijl waarin ik veel werk met pointillisme. Ik probeer mijn ontwerpen zo tijdloos mogelijk te maken”, vertelt ze. “Mijn ontwerpen zijn fijn en dat valt bij vrouwelijke klanten in de smaak.” (Meer info op Instagram)

Foto: Petitattou

Spitfire Tattoo, Oude Koornmarkt 50, 2000 Antwerpen

Spitfire Tattoo bestaat uit het duo Nic Ruberto en Gil Guerra. Bij Nic ligt de nadruk op black & grey en Aziatisch geïnspireerde tattoos. Gil zet meer het traditionele old school werk. “We nodigen geregeld gastartiesten uit het binnen- en buitenland uit. Zo hebben onze klanten de unieke kans om een tattoo te laten zetten zonder ver te moeten reizen.”

Liberty Tattoos, Zand 5, 2000 Antwerpen

Fille en Sol van Liberty Tattoos werken in een gezellige tattooshop van zo’n kleine 50 m². De zaak opende ongeveer drie jaar geleden de deuren en werd in die tussentijd het adres bij uitstek voor tijdloze tatoeages. “Bij ons komen vooral klanten over de vloer die echt fan zijn van tatoeages. We zien hier weinig mensen die er nu per se een willen omdat het momenteel trendy is.”

Foto: Liberty Tattoos

Brabo’s Hand Tattooshop, Korte Koepoortstraat 10, 2000 Antwerpen

Brabo’s Hand bestaat sinds 2010. Het team telt vier artiesten wiens persoonlijke interesse vooral uitgaat naar American traditional tattoo. “Dat zijn afbeeldingen die sterk geïnspireerd zijn op tatoeages gedragen door mariniers en circusfreaks in het begin van de vorige eeuw”, vertelt Tomas. “We geven er dan wel een persoonlijke toets aan en doorheen de jaren wisten we een sterke, herkenbare stijl te ontwikkelen.”