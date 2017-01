Je kan rode wijn drinken zonder rode vlekken op je lippen. Je hebt er alleen dit vreemde glas voor nodig.

Voor wie houdt van rode wijn, maar het achteraf vervelend vindt dat je lippen en tanden even rood kleuren als de inhoud van je glas, is er dit ontwerp. Het design van de Wino Sipper heeft een ingebouwd rietje en zorgt ervoor dat je je niet druk hoeft te maken over paarse vlekken op je lippen of tanden.

Tijdens het drinken van rode wijn zorgen de tannines vaak voor paarse vlekken op je lippen en tanden. Vervelend, vindt ook Oenophilia, een Amerikaans bedrijf dat online allerhande wijnaccessoires verkoopt. Het bedrijf wil vooral dat liefhebbers van rode wijn zich achteraf niet hoeven te schamen over hun lippen en tanden, en dat ze weer vol zelfvertrouwen kunnen genieten van hun glas. En daarom hebben ze de Wino Sipper ontworpen.

Een nieuw soort wijnglas dus, met ingebouwd rietje. Met dit design ga je minder snel morsen maar het zorgt er vooral voor dat je lippen en tanden vlekvrij blijven.