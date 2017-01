Lyon rondt komst Memphis Depay af

De Nederlandse international Memphis Depay verlaat na anderhalf seizoen Manchester United om in Frankrijk bij Olympique Lyon aan de slag te gaan. Dat maakte Olympique Lyon vrijdag bekend.

De 22-jarige winger wordt vrijdagnamiddag reeds voorgesteld bij zijn nieuwe club. Met de transfer zou een bedrag van 16,5 miljoen euro gemoeid zijn, dat met bonussen nog kan oplopen tot 24,5 miljoen euro. Dat bevestigde Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas aan de Franse radiozender RMC. Volgens hem is de komst van Depay “een droom die in vervulling gaat”. “Hij is het type speler dat we zochten”, aldus de Lyon-voorzitter.

De 27-voudige Nederlandse international (5 doelpunten) werd in de zomer van 2015 door Louis van Gaal naar United gehaald. Na een nochtans veelbelovende start deemsterde de winger echter helemaal weg bij de Mancunians. Voordien kwam Depay uit voor het Nederlandse PSV, waar ManU hem destijds voor dertig miljoen euro wegplukte.