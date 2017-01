Mayer triomfeert in super-G Kitzbühel

De Oostenrijker Matthias Mayer heeft vrijdag in eigen land in Kitzbühel de zege gepakt in de Wereldbekermanche super-G. De 26-jarige Mayer, die twee jaar geleden voor het laatst een Wereldbeker won, bleef de Italiaan Christof Innerhofer (+0.09) en de Zwitser Beat Feuz (+0.44) voor.

De olympisch kampioen afdaling legde het parcours in eigen land in 1:11.25 af. Dat volstond voor de vierde Wereldbekeroverwinning in zijn carrière. Zijn vorige zege dateerde van februari 2015, ook in eigen land (in Saalbach) en ook in de super-G. Een dag eerder had hij toen ook de afdaling gedomineerd.

De Noor Kjetil Jansrud presenteerde zich als favoriet in Kitzbühel na eerder deze winter de drie andere Wereldbekerwedstrijden super-G te winnen. Hij droop echter af met een teleurstellende negende plek (+0.92). Aksel Lund Svindal, de winnaar van vorig jaar en een landgenoot van Jansrud, verscheen niet aan de start nadat hij een week geleden opnieuw werd geopereerd aan de knie.

Foto: Photo News