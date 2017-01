Zo ziet de drukke inauguratiedag van Donald Trump er uit

Zijn laatste nacht als president-elect bracht Donald Trump door in het Blair House: het gastenverblijf tegenover het Witte Huis. Hopelijk had hij een goede nachtrust, want vandaag wordt een lange en drukke dag voor Trump en zijn gezin. Dit staat er allemaal op het programma.

Rond 7.30 uur (13u30 Belgische tijd) zal het gezin ontbijten.

Een uur later, rond 8u30 (14u30 Belgische tijd), zal Donald Trump een kerkdienst bijwonen in de St. John’s Espiscopal Church. Het Witte Huis Foto: REUTERS

Na die dienst gaat Trump in het Witte Huis op de koffie bij Barack Obama, die nog voor een paar uurtjes president is.

Na de koffie (of thee) vertrekken huidig president Obama en president-elect Trump met een wagen naar het Capitool, het Amerikaanse Congresgebouw. Ook hun echtgenotes Michelle Obama en Melania Trump gaan mee.

Terwijl Obama en Trump koffie drinken en daarna naar het Congresgebouw trekken, stromen de gasten intussen toe aan het Capitool. Aan het Capitol staat alles klaar voor de eedaflegging Foto: REUTERS

Stipt om 11u30 (17u30 Belgische tijd) begint de inauguratie, met om 12 uur (18 uur Belgische tijd) het hoogtepunt, waarbij Donald Trump de eed aflegt.

Iets na de eedaflegging op de middag, speelt het militaire ensemble ‘Hail to the chief’, gevolgd door 21 kanonschoten.

Na ‘Hail to the chief’ houdt Trump zijn eerste speech als president. Die zal zo’n 20 minuten duren.

Daarna volgt een lunch met het parlement. Het Capitol op de achtergrond Foto: Photo News

De lunch wordt gevolgd door de Inauguratie-parade. Die start aan het Capitool en gaat via Pennsylvania Avenue naar het Witte Huis. Een deel van het traject legt Trump, samen met vice-president Pence, te voet af. Ook fanfares, veteranen, agenten,...doen mee aan de parade. In totaal omvat die zo’n 8.000 deelnemers.

Donald en Melania Trump worden daarna nog verwacht op de Inauguratie-bals. Er zijn er tientallen in heel Washington. Donald is van plan 2 ervan te bezoeken. Op zo’n bals wordt er traditioneel door het presidentiële paar gedanst, soms tot in de vroege uurtjes.

Of ook Trump het laat (of heel vroeg) zal maken, is nog niet duidelijk. Hij kan de dag erna alleszins uitslapen. Begin deze week kondigde hij namelijk aan dat hij zijn eerste dagen als president aanvat met een weekendje vrijaf, iets wat ongewoon is voor een nieuwe president.