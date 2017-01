Geloof in Antwerp helemaal terug: tickets vliegen de deur uit, nu ook ‘veldverwarming’

Deurne - Royal Antwerp FC schittert sinds afgelopen zondag helemaal bovenaan in het periodekampioenschap van de Proximus League. De sfeer bij coach Wim De Decker, de spelers en het bestuur is optimaal, en ook bij de fans begint het geloof in promotie opnieuw te groeien. De Bosuil heeft nu zelfs ‘veldverwarming’.

Foto: BELGA

De positieve ambiance was de afgelopen drie (gewonnen) wedstrijden al te merken op de tribunes, en dat zien we ook in het aantal verkochte tickets. De topaffiche van de 24ste speeldag, Antwerp-Lierse op zaterdag 11 februari, is al enkele dagen volledig uitverkocht. Voor de match tegen OH Leuven dit weekend zijn er nog enkele tientallen kaartjes beschikbaar, net als voor de clash tegen Lommel (26 februari).

Eerder deze week raakte ook al bekend dat Antwerp langer in zee gaat met Mercedes. De spelers konden hun nieuwe bolide al ophalen. Donderdag meldde de Great Old ook dat het verder door gaat met Maes Pils, en dat Tribune 2 zal worden aangepakt.

Veldverwarming

Rood-Wit deed donderdag nog een oproep naar vrijwilligers om het veld speelklaar te helpen maken. “Afspraak om 17 uur aan de draaipoorten aan Tribune 1”, klonk het op Twitter. Tientallen supporters daagden op. Ze hielpen allemaal om zeilen en verwarmingstoestellen te plaatsen op de Bosuil, dat nu dus ‘veldverwarming’ heeft.

Alles positief dus, nu afwachten of Antwerp dit weekend 12 op 12 pakt. Wordt het dertiende seizoen in tweede klasse het laatste voor de Great Old? We zullen het over een tweetal maanden weten.

Foto: Twitter Royal Antwerp FC