Antwerp boekt vierde winst op rij

Na Lommel, Roeselare en Cercle slaagde Antwerp er zaterdagavond in om in eigen huis de zegereeks verder te zetten tegen OH Leuven. De Great Old had de controle over de wedstrijd en legde na doelpunten van Dierckx en Dom de 2-0 eindstand vast. Hiermee blijft het in de tweede periode van 1B leider.

Door de overwinning springt Antwerp naar de top van de ranglijst in de tweede periode over Lierse, dat eerder 1-1 speelde tegen Cercle Brugge. Dennis Van Wijk kon met zijn nieuwe club geen punten vergaren en blijft in de onderste regionen van het klassement hangen.

EINDSTAND. Antwerp - OH Leuven 2-0

