Antwerpen gaat opnieuw op zoek naar kandidaten Het Schoonste Gebouw

Antwerpen - De stad Antwerpen lanceert in 2017 voor de tweede keer de monumentenprijs Het Schoonste Gebouw. Ze gaat op zoek naar waardige opvolgers voor het Paleis op de Meir en Comptoir Sucrier, de publieks- en vakjurywinnaar van 2015.

Schepen voor onroerend erfgoed, Rob Van de Velde (N-VA): “Antwerpen is rijk aan erfgoedparels. Meer zelfs: u woont, werkt of shopt er misschien wel in. Deze panden worden vaak in ere gehouden door privé-initiatieven die er voor kiezen om hun gebouw te restaureren, renoveren of herbestemmen. Om deze mensen te belonen, heeft de stad twee jaar geleden de wedstrijd Het Schoonste Gebouw voor het eerst gelanceerd. Zo zetten we deze initiatieven in de schijnwerpers.”

Comptoir Sucrier. Foto: Sepp Van Dun

Alle Antwerpse gebouwen met een erfgoedwaarde die in de afgelopen vijf jaar zijn gerestaureerd of gerenoveerd of een nieuwe bestemming kregen, komen in aanmerking. Zowel beschermde als niet-beschermde gebouwen en zowel publieke als private gebouwen kunnen de titel wegkapen. De winnaar krijgt niet alleen een ‘schone’ titel, maar ook een geldprijs van 4.000 euro.

Schepen Van de Velde: “Sinds de vorige editie is de interesse in deze erfgoedprijs enorm gegroeid. We verwachten dus heel wat inzendingen.”

Een vakjury maakt uit alle inzendingen een selectie van vijf kandidaten die doorgaan naar de volgende ronde. Van midden augustus tot midden september kunnen alle Antwerpenaars en geïnteresseerden een stem uitbrengen op hun favoriet. Eind september worden de winnaars van de vakjury en publieksjury bekendgemaakt.

Comptoir Sucrier kreeg in 2015 de prijs van de vakjury. Dit industrieel complex op de Oudesteenweg, vlak bij het Sint-Jansplein, was oorspronkelijk een bakkerij en later een suikerfabriek. Het werd door Verdickt & Verdickt architecten herbestemd tot een werk- en woonerf met kantoren, appartementen en een gemeenschappelijk binnengebied.

Wie vindt dat zijn/haar project Het Schoonste Gebouw is van Antwerpen, kan tot en met 19 maart een dossier indienen via www.antwerpen.be/hetschoonstegebouw. Op deze website vindt u naast praktische informatie ook het reglement en het inschrijfformulier.