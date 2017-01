Vrouw die dodelijk drugsfeestje organiseerde maand langer in de cel

Antwerpen 2018 - Nathalie G. en dealer Yassine H. moeten een maand langer in de cel blijven voor een fataal drugsfeestje twee weken geleden. Nadia El Hamrouni (37) uit Berchem kwam toen om het leven nadat ze van de vijftiende verdieping van een flat in de Antwerpse Karel Oomsstraat naar beneden was gesprongen.

Het weekend van 7 en 8 januari werd stevig gevierd in een flat in de luxueuze residentie Hertogenpark in de Karel Oomsstraat. Nadia El Hamrouni (37), een Tunesische moeder uit Berchem, was er aanwezig, evenals de bewoonster Nathalie G. (41) en drugsdealer Yassine H. Daarbij werd veel cocaïne gebruikt.

Zondag rond 11.30u liep het vreselijk mis. Klanten van warenhuis Albert Heijn, aan de overkant van de straat, hoorden El Hamrouni schreeuwen. De vrouw stond op de dakverdieping van het appartementsgebouw, dat vijftien verdiepingen telt. Even later tuimelde ze naar beneden en viel op het dak van de eerste verdieping. Ze was op slag dood.

Uit camerabeelden en getuigenissen van bewoners bleek dat het om een ongeluk ging. Niemand had Nadia E.H. geduwd. Toch werden Nathalie G., haar Albanese vriend en de dealer Yassine H. gearresteerd. De Albanese vriend werd al snel vrijgelaten omdat hij op het moment van het drama niet in het gebouw was. De raadkamer besliste vrijdag dat Nathalie G. en Yassine H. een maand langer in de gevangenis moeten blijven. Ze worden beschuldigd van het ter beschikking stellen van een gebouw en het leveren van drugs met de dood tot gevolg.

Nathalie G. werd in 2014 al eens veroordeeld in de Verenigde Staten voor drugsfeiten en raakte zo haar verblijfsvergunning kwijt. De vrouw woonde in Houston jarenlang bij haar zus en haar tante, meldt Het Laatste Nieuws.