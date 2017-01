Topmodel draait in Antwerpse discotheek, en negen andere tips voor het weekend

Opnieuw staat een fris weekend voor de deur, maar gelukkig zijn er tal van binnen- en buitenactiviteiten om ervan te genieten. Zo kan je naar Aspen in Waagnatie, draait een topmodel in de Antwerpse discotheek Ampere en kan je naar hartelust Minecraft spelen in de bibliotheek van Deurne. Een overzichtje van onze tips:

1. Laatste keer naar Aspen in Waagnatie

In de donkerste periode van het jaar wordt de Waagnatie getransformeerd tot een winterse hotspot. In ware wintersportstijl pakt Aspen Bocadero uit met een winterbar en een overdekte ijspiste. Daar werd de afgelopen weken ook aan curling gedaan. Om 18.30u vindt zondag de finale van de Antwerpse Curling Cup plaats. Daarna sluit ook deze editie van Aspen Bocadero af.

www.aspenbocadero.be

2. Sportlui spotten op Velofollies

Van BMX en mountainbike tot racefiets en van stadsfiets tot e-bike: ze staan mooi naast elkaar uitgestald op de beurs Velofollies (20 tot 22/01). De beurs in Kortrijk is uitgegroeid tot de grootste fietsbeurs in de Benelux. Bovenop deze nieuwste trends en collecties in fietsland wordt de beurs collecties in fietsland wordt de beurs doorspekt met (ex-)wielrenners, ploegvoorstellingen en signeersessies. Op het appel zijn onder andere Sep Vanmarcke, Greg Van Avermaet en Johan Musseeuw.

www.velofollies.be

3. De Studio krijgt een stem

In 1970 opende Studio Herman Teirlinck de deuren aan het Mechelseplein. Tal van bekende acteurs liepen er school. Sinds 2011 omgedoopt tot kunstencentrum De Studio kunt u er vanaf zondag de geschiedenis van de theateropleiding ontdekken via een audioparcours. Dwalend door het gebouw wordt u deelgenoot van schoolanekdotes van acteurs als Marleen Merckx, Stef Bos of An Miller. Op zondag 22 en 29 januari en zondag 5, 12 en 19 februari, telkens om 10u, 11u en 12u.

www.destudio.com

4. Rommelmarkt Goegekregen in Parkloods

Wie tuk is op de betere tweedehandsspullen, rept zich zondag (9-18u) naar Park Spoor Noord. De Parkloods biedt onderdak aan de rommelmarkt Goegekregen. Spullen van de ongefilterde zolders van buurtbewoners staan er broederlijk uitgestald naast uitgelezen antiek, vintage en curiosa. Ook fans van vinyl en fashionista’s vinden er hun gading. Gratis toegang.

www.goegekregen.net

5. Topmodel Amelie Lens draait in Ampere

Twee dames zaterdag achter de draaitafel bij Ampere: de Parijse Molly en onze landgenote Amelie Lens. Op haar vijftiende ondertekende Lens een contract bij Dominique Models, een jaar later poseerde ze onder meer voor Levi’s en Jean-Paul Gaultier, maar sinds 2014 ontplooit het model zich als dj. Vorige zomer was Lens nog te gast op Tomorrowland en Pukkelpop.

www.ampere-antwerp.com

6. Belgische Vogeldag aan UA Wilrijk

In de Drie Eikencampus UA Wilrijk komen zaterdag honderden natuurliefhebbers samen voor de 17de Belgische Vogeldag. Op het programma tal van lezingen van ornithologen, onder wie Geert Groot Koerkamp. Als radio- en tv-reporter gevestigd in Moskou vertelt hij over het vogelbestand en de ornithologie in Rusland. Gerard Driessens sluit af met zijn kijk op 2016, “een jaar met bijzonder pittige vogelsoorten.”

www.natuurpunt.be

7. Samen bouwen aan een game

In Het Bos (Ankerrui 5-7) trekken zich dit weekend tientallen creatievelingen terug voor Global Game Jam Antwerp 2017. Designers, schrijvers, programmeurs of muzikanten werken in groepjes samen om tegen zondagavond een nieuw en origineel game in elkaar te boksen. De Game Jam vindt tegelijk op vijfhonderd locaties wereldwijd plaats.

www.hetbos.be

8. Kunstwereld verzamelt op BRAFA

Als u één kunstbeurs wil bezoeken, laat het dan BRAFA zijn. Opgericht in 1956 is de Brussels Art Fair, van 21 tot 29 januari in Tour & Taxis, een van de oudste en meest toonaangevende kunstbeurzen ter wereld. Er tekenen 140 galeries uit 17 landen present. Honderd internationale experts controleren de authenticiteit, kwaliteit en staat van de 10.000 tentoongestelde objecten.

www.brafa.art

9. Minecraft spelen in bib van Deurne

Minecraft houdt al jaren jong en oud in de ban. In de bib van Deurne (Te Couwelaarlei 120) verzamelt zaterdag vanaf 13.30u Belgium Minecraft Family. Bij dit computerspel plaatst u in een uitgestrekt gebied kubusvormige objecten op een rooster. Het spel bouwt automatisch een omgeving met grondstoffen, tegenstanders of dieren op.

Wie wil meespelen neemt een eigen laptop mee, waarop een officiële versie van Minecraft werd geïnstalleerd.

www.ccdeurne.be

10. Avonturentoren in De Schorre opgeknapt

Na een uitslaande brand vorige zomer, is de avonturentoren Intense in De Schorre weer opgeknapt. Het indoor hoogteparcours werd aangepast en de klimmuur werd vervangen door een indoor via ferrata. Voor de feestelijke heropening kunt u zowel op zaterdag als zondag het hoogteparcours, de indoor en outdoor via ferrata en de ziplines uitproberen. Er zijn sessies van 12.30u tot 18u. Een sessie duurt een uur en start telkens om 13, 14, 15, 16 en 17u. De organisatie Intense baat de avonturentoren uit met een indoor en outdoor parcours, een avonturenbos en twee ziplines.

www.intense.be, www.deschorre.be