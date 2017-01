Nieuwe vzw: “Samen sterker om Mechelen te promoten”

Mechelen - Eind deze maand moet de nieuwe vzw actief zijn die alle handelaars, horeca-uitbaters en ondernemers in Mechelen vertegenwoordigt. De ambitie? “Samen staan we sterker om de stad te promoten”, klinkt het.

Handelsverenigingen zoals het Bruulcomité en het Comité Binnenstad-Zuid werden vorig jaar opgedoekt. Met steun van de stad wordt nu een nieuwe overkoepelende vereniging opgericht. Die krijgt waarschijnlijk de naam Mechelen Troef. “Om alle troeven van onze stad meer dan ooit uit te spelen”, zegt voorzitter Geert Milis.

Samen met Nancy Vermeylen, Kurt Biesemans en Christian Michiels vormt hij het bestuur van de nieuwe vzw. “Vanuit die nieuwe structuur willen wij een nieuwe dynamiek geven aan het middenstandsgebeuren in onze stad”, klinkt het. De voorbije maanden hebben een dertigtal handelaars deelgenomen aan workshops om de nieuwe vereniging vorm te geven.

"Meer sfeer en beleving"

Nu al staat vast dat de vzw met inkomsten uit de promotaks met nieuwe initiatieven willen komen. “Met verschillende acties willen wij nog meer sfeer en beleving brengen in de stad, met gelijkwaardige aandacht voor elke uithoek van het winkelgebied. Wij willen een nauwere samenwerking tussen handelaars, horeca-uitbaters en ondernemers. Die kruisbestuiving en vernieuwing in acties moeten ervoor zorgen dat we Mechelen een nog betere uitstraling kunnen geven. Samen staan we sterker om de stad te promoten”, leggen de bestuursleden uit.

Al geeft bestuurslid Kurt Biesemans dat ook vaste waarden zoals de braderie zeker blijven bestaan. De vzw nodigt iedereen uit om lid te worden. “En zo mee te werken aan de nieuwe vereniging en aan concrete ideeën voor onze activiteitenkalender. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden bij Thomas Rottiers van de dienst Economie”, luidt het.

"Onze stad heeft zeker nog groeimarge"

Schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA) is ervan overtuigd dat samenwerking met een slachtkrachtige middenstand een grote meerwaarde kan bieden. “Met vereende krachten zetten we Mechelen als winkelstad meer en meer op de kaart. Onze stad heeft zeker nog groeimarge. De nieuwe handelsvereniging onderstreept dat wij met z’n allen bouwen aan een gemeenschappelijk positief verhaal om er individueel de vruchten van te plukken”, zegt de schepen.

Volgens de burgemeester is er al een eerste concreet project in voorbereiding. “Tijdens de eindejaarsperiode viel het me op dat er geen muziek speelde in de Bruul. De oorzaak bleek bij de kosten van Sabam te liggen. In vier straten betaalden de handelaars daar voor. Nu kunnen wij dat allemaal bundelen”, stelt Somers. Hij wijst ook op de inspanningen die de stad levert. “Zo zullen we bijdragen aan het budget van de promotaks en dit najaar moet de nieuwe parking Bruul op de Hendrik Speecqvest gedeeltelijk open zijn”, zegt hij nog.

