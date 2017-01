Trappisten verkopen schatten uit kloosters voor goed doel

Malle - De inboedel van het voormalige klooster Nooit Rust in Westmalle wordt zaterdag openbaar verkocht. Tegelijk doen de monniken van de trappistenabdij exclusieve museumstukken uit de eigen collectie van de hand.

De laatste Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen verlieten enkele jaren geleden het klooster Nooit Rust, dat in de nabijheid van de trappistenabdij ligt. Ze vonden elders onderdak, onder meer in een woonzorgcentrum in Halle-Zoersel en in rusthuis Mariënhove in Westmalle. Het complex, met een sobere kapel, werd in 1930 opgetrokken ter vervanging van de vroegere villa Herman, die in 1918 aan de congregatie werd geschonken.

Foto: JVS

Het leegstaande klooster werd gekocht door de trappistenabdij, waardoor het werd toegevoegd aan het patrimonium. Meteen de beste waarborg voor het behoud van de rust en de stilte in de omgeving.

Aanvankelijk vond een organisatie uit Beerse onderdak in de voormalige kloostergebouwen, maar daar komt nu spoedig verandering in. Het complex wordt verbouwd als een zorgondersteunend administratief centrum voor het katholiek onderwijs van het bisdom Antwerpen. Met andere woorden: de oorspronkelijke kloosterfunctie van het gebouw wordt opgeheven om er kantoorruimten en vergaderzalen in onder te brengen.

De werkzaamheden gaan weldra van start. “Daarom stelde ik voor om de inboedel te verkopen voor een goed doel. Vader-abt en de andere monniken vonden dat een goed idee”, zegt Stig Gijselings, die ons samen met Ludo Willems in het voormalige klooster rondleidt. Beiden zijn trouwe medewerkers van de abdij.

Foto: JVS

Vorige week zaterdag konden geïnteresseerden al een kijkje komen nemen. Om en bij de 250 belangstellenden bestudeerden toen de koopwaar: tafels, kasten, stoelen, huishoudtoestellen, beelden, prenten, schilderijen en dies meer. Toppers in het aanbod zijn een fraaie biechtstoel, een lambrisering en enkele antieke kasten.

Maar daar blijft het niet bij. Deze week werden nog tal van kunstwerken en andere stukken uit het museum van de trappistenabdij aangevoerd. Zo onder meer oude religieuze boeken, tal van grote en kleine heiligenbeelden en flink wat klassieke schilderijen. Er zitten enkele pareltjes bij die zeker hun weg zullen vinden naar het publiek.

“Heel wat van die kunstschatten zijn afkomstig van andere kloosters of zijn voorwerpen die familieleden van monniken aan de trappisten hebben geschonken”, vervolgt Ludo Willems.

Foto: JVS

De opbrengst van de veiling gaat integraal naar een weeshuis en een hospitaal in Kasanza in Congo. “Vader-abt en ik vertrekken op 3 februari naar daar om er het geld persoonlijk te overhandigen”, meldt Stig Gijselings.

De veiling vindt zaterdag 21 januari om 12u plaats. Marc Van Hoof van Veilinghuis Metropool en deurwaarder Guy Hemelaer leiden de verkoop in goede banen. Elk lot wordt, zoals op de Vrijdagmarkt in Antwerpen, apart afgeroepen, waarna belangstellenden tegen elkaar op kunnen bieden. Adres: Nooitrust 4 in Westmalle. Nog bruikbare voorwerpen en meubilair waarvoor geen belangstelling bestaat, en dus geen kopers konden vinden, komen in aanmerking om per vrachtschip te worden vervoerd naar projecten in Zuid-Afrika.