Melania kiest symbolische eerste outfit op inauguratiedag

De outfit van Melania op de inauguratie van Trump, er is al veel inkt over gevloeid. De omstreden first lady stapte alvast uit het vliegtuig in een stijlvol zwart ensemble van Norisol Ferrari, een niet zo bekende ontwerper uit New York. Dat heeft The Hollywood Reporter bevestigd.

Naast Trump zag Melania er bijzonder stijvol uit in een lange zwarte 'militaire' jas met een dubbele rij knopen. Ze droeg er een passende zwarte jurk bij. The Hollywood Reporter schrijft dat het een ontwerp zou zijn van Norisol Ferrari, een designer uit New York. Voorlopig dus nog geen outift van Karl Lagerfeld of Ralph Lauren, zoals modekenners eerder hadden gegist. Melania Trump bracht voorlopig vooral stijl uit New York mee naar Washington D.C.

De eerste inauguratie-activiteit van Trump was een bezoek aan het graf van de onbekende soldaat op de nationale begraafplaats Arlington Cemetry en de keuze voor de vrij klassieke en plechtige outfit zou een eerbetoon zijn aan de Amerikaanse militaire diensten en gevallen soldaten.



Net als de Trumps zelf, is designer Ferrari bij het ontwerpen van haar outfits helemaal niet bezig met celebs of beroemdheden. Zo zei ze ooit in 2015: 'De vrouwen die mijn stukken dragen zijn de echte diva's van deze wereld. Ze laten zich niet leiden door beroemdheden. Ik geef er zelf ook niet om. Ze zijn niet de drijvende kracht van mijn business.'

Janet Jackson, Jennifer Hudson, Demi Lovato, Ashley Graham en Demi Moore zouden ook al gespot zijn met een ontwerp van Ferrari. De ontwerpen worden vooral verkocht in heel luxueuze boetieks in New York, San Francisco en LA.