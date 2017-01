Karel De Gucht en zijn vrouw moeten opnieuw voor de rechter verschijnen

Open Vld’er Karel De Gucht en zijn echtgenote, politierechter Mireille Schreurs, moeten op 14 februari voor de fiscale rechtbank in Gent verschijnen. Het gaat om een nieuwe zaak tegen de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), schrijft De Tijd vrijdag.

Dit keer gaat het over recentere belastingaangiftes die het koppel indiende, waarin ze verliezen van hun Italiaanse landbouwbedrijf Agricola La Macinaia hebben afgetrokken van hun Belgische belastingen.

De BBI verwerpt die aftrekken omdat het gaat om verliezen van een Italiaans bedrijf die hier niet kunnen worden gebruikt om minder belastingen te betalen. Maar De Gucht, voormalig eurocommissaris voor Handel en nu bestuurder bij Proximus, ziet dat anders en wil ook deze zaak uitvechten in de rechtszaal.

De advocaat van De Gucht Bruno Cardoen legt uit dat het inbrengen van de Italiaanse verliezen “volledig conform de wet is”. “De landbouwactiviteiten van meneer De Gucht in Italië zijn reële economische activiteiten. Dat heeft de Vlaamse belastingadministratie erkend. De BBI denkt dat ze daar niet door gebonden is. Maar als je de winsten in rekening brengt, mag je natuurlijk ook de verliezen uit die landbouwactiviteit in rekening brengen”, vindt hij.

De 62-jarige De Gucht en zijn vrouw strijden al jaren met de BBI in een oudere zaak over een aandelenwinst van 1 miljoen euro uit 2005 waarop de minister van Staat nooit belastingen betaalde.