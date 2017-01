Leve de lage-emissiezone!

Zal de lage-emissiezone (LEZ) de luchtkwaliteit in Antwerpen spectaculair verbeteren? Nee. Zolang de files op de Ring fijn stof en CO2 blijven verspreiden, zal de Antwerpenaar het met vervuilde lucht moeten doen. Iets minder vuil, omdat die oude voertuigen niet meer door de stad tuffen, maar het wordt niet meteen de hemel op aarde.

En toch is die lage-emissiezone een goed idee. Dat bewijst de discussie over de oude bussen die De Lijn nu naar de landelijke gemeenten stuurt omdat ze in de stad niet meer aan de norm voldoen. Ineens praat iedereen, van de Groenplaats tot de Grote Markt van Westerlo, over ‘propere’ bussen. Zouden al die mensen zich daar zo veel zorgen over hebben gemaakt als de LEZ niet was ingevoerd?

Wat Antwerpen doet, hebben 200 steden in Europa ons al voorgedaan, maar in België is de metropool de eerste. Tot nu praatten en schreven we wel over Parijs, Londen en Rotterdam waar allerlei maatregelen tegen luchtvervuiling werden genomen, maar echt betrokken voelden we ons niet. Nu wel. Door de LEZ beginnen we ons vragen te stellen over de auto waarmee we ons verplaatsen. Dat blijkt uit de verkoopcijfers van tweedehandse auto’s. De diesels doen het slecht. En wie een oude diesel probeert te slijten, krijgt er nauwelijks nog iets voor. Vervuilende auto’s zijn niet meer hip.

Het gaat zelfs zo ver dat we nu ook van ons openbaar vervoer verlangen dat het milieuvriendelijk is. Als je een jaar geleden aan de inwoners van Heist-op-den-Berg had gevraagd of ze wisten hoe hoog de uitstoot van hun lijnbus was, hadden ze de schouders opgehaald. Nu eisen ze met volle overtuiging propere bussen.

De Lijn, die het gewend is om geïnterpelleerd te worden over onvriendelijk personeel, kapotte aankondigingsborden en geschrapte ritten, krijgt nu ineens vragen over de uitstoot van bussen. Uiteraard was de maatschappij al volop bezig met haar wagenpark milieuvriendelijker te maken, maar dat was onder druk van opgelegde normen. Nu is er druk van de klanten én de gemeentebesturen. Al die burgemeesters willen nu ineens aan hun kiezers kunnen garanderen dat er propere bussen door de straten rijden. En dat komt eigenlijk allemaal door de lage-emissiezone in Antwerpen.

Maar daarmee valt het nog altijd niet goed te praten dat de stad haar vuile bussen in de provincie dumpt. De Lijn moet er zo snel mogelijk voor zorgen dat de Vlaming zich overal in comfortabele en propere bussen kan verplaatsen. Nu er – twee jaar voor de verkiezingen – wat politieke druk opzit, zouden die er wel eens sneller kunnen komen dan eerst gedacht. Leve de LEZ dus!