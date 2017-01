Auto rijdt bewust in op voetgangers in Melbourne: zeker 3 doden, vele gewonden

In de Australische stad Melbourne heeft een wagen vrijdagnamiddag rond 14.00 uur verschillende voetgangers aangereden. Daarbij vielen minstens drie doden en raakten twintig mensen gewond, meldt de politie van de staat Victoria. Er werd een verdachte opgepakt. De politie sluit een terroristisch motief uit.

“We kunnen bevestigen dat een man opzettelijk is ingereden op voetgangers in de Bourke Street Mall en we hebben op dit moment minstens drie doden en twintig gewonden. We geloven dat dit incident gelinkt is aan een steekpartij die deze ochtend gebeurde in de Southern Metropolitan Regio. We hebben de dader opgepakt, er is momenteel geen bedreiging meer voor het publiek. We kunnen ook bevestigen dat dit incident niet terreurgerelateerd is”, aldus de politie tijdens een persconferentie. De politie, die toevoegt dat er slechts één verdachte is, vraagt aan het publiek om het stadscentrum te vermijden.

De politie zal rond 17 uur (7 uur Belgische tijd) meer informatie kunnen geven.

Op Twitter meldt de politie nog dat de Australian Open niet werd getroffen door het incident, en dat alles daar normaal verloopt.