Te huur: het huis van Jacob Jordaens

Antwerpen - Antwerpen heeft niet alleen een Rubenshuis, maar ook een huis van tijdgenoot Jacob Jordaens. Een deel van dat complex, in de Hoogstraat en de Reyndersstraat, staat nu te huur. Vooral de binnenplaats, waaraan tot 1997 de toeristische dienst gevestigd was, is een verborgen pareltje.

Eind vorig jaar kwam het indrukwekkende pand in de Hoogstraat (naast In ’t Boerke) en de Reyndersstraat (schuin tegenover het Fakkeltheater) leeg te staan. Het complex werd jarenlang verhuurd aan de Franse multinational Gifi, maar nadat de Belgische tak van het bedrijf failliet was gegaan, kwam al een groot deel leeg te staan en besloot de familie ook de andere ‘onderhuurders’ hun opzeg te geven.

“Deze prachtige binnenplaats lag vol rommel”, zegt Paul Verheyen van immokantoor Huis in Zicht uit Aartselaar. “Nu is alles leeggemaakt en kan het gebouw een nieuwe bestemming krijgen, hopelijk met een publieke functie.”

De eikenhouten zolder. Foto: Kioni Papadopoulos

De nieuwe huurder die wordt gezocht, zal niet het hele complex huren. In de Reyndersstraat zijn de panden aan de straatkant verhuurd aan winkels, boven zijn er een paar appartementen verhuurd. Van 1975 tot 1997 huurde de stad nog een deel van het pand, en was de toeristische dienst gevestigd in het vroegere woonhuis van Jordaens. In die tijd startten de stadswandelingen ook daar.

Het liefst verhuurt de eigenaar alle vrije ruimtes samen, eventueel kunnen ze worden opgesplitst in onderdelen. Alles samen zou de huurprijs ergens rond de 15.000 euro per maand schommelen. Van horeca tot winkels of kantoren, alles is mogelijk. “Ik hoop dat het gebouw publiek toegankelijk zal zijn, en zeker de binnenplaats”, zegt Charles-Emile Vanderlinden.

Sinds 1980 is het Jordaenshuis beschermd als monument.

Foto: Kioni Papadopoulos