Lage-emissiezone keldert verkoop oude dieselauto’s

Wie zijn tweedehands dieselwagen wil verkopen, krijgt er nog amper geld voor. Dat is een gevolg van de invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen. Vervuilende wagens mogen de binnenstad niet meer in, waardoor niemand nog oudere diesels wil kopen. Tweedehands benzinewagens zitten dan weer in de lift.

De lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen gaat op 1 februari in. Auto’s die te vervuilend zijn, zijn niet meer welkom, tenzij de eigenaar het jaartarief van 350 euro betaalt. Het effect van de LEZ op de markt van tweedehandswagens is nu al merkbaar. Wie zijn oude diesel wil verkopen, krijgt er nog amper een paar honderd euro voor. En wie zich geen nieuwe wagen kan permitteren of wil aanschaffen, moet voor een tweedehands benzinewagen – vooral de kleinere – meer dokken. “Uit een vergelijking van het online aanbod tweedehandswagens van vorige week tegenover juli 2016, blijkt al dat het aantal aangeboden dieselwagens daalt”, zegt Maarten Matienko van VAB.

Tweedehandsautodealers in Antwerpen en ruime omgeving stellen vast dat vooral bestuurders in de lagere budgetklassen het zwaarst benadeeld zijn. Onder hen ook heel wat senioren. “We krijgen steeds meer ongeruste klanten over de vloer. De enige manier om nog iets voor een oude dieselwagen te krijgen, is een nieuwe auto kopen. Want constructeurs geven dan recyclagepremies van 1.500 à 2.000 euro”, zegt Pascal Lion van Auto Natie aan de Groenendaallaan in Antwerpen.

