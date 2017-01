Flaporen? Weg in vijf minuten

Flaporen: 5,6% van de bevolking heeft ze, in meer of mindere mate. De helft van de mensen met flaporen stoort er zich aan en een op de drie zou er iets aan willen doen, maar een operatie schrikt velen af. Vanaf nu is er een alternatief: een implant-clipje dat de oren naar achteren spant, onder plaatselijke verdoving en in amper vijf minuten.

Plastisch chirurgen en neus-keel-oorartsen voeren tot nu toe onder gehele of plaatselijke verdoving oorcorrecties uit. Via een incisie achter het oor hervormen ze het kraakbeen om de oren in een normale stand te krijgen. Het is een operatie die gauw een uur tot anderhalf uur inneemt en die niet zonder risico’s is. Na de operatie draagt de patiënt een week lang een drukverband. Daarna is het resultaat zichtbaar.

“Ouders raden we aan om hun kind pas te laten opereren wanneer het dat uitdrukkelijk zelf aangeeft. Dat is vaak pas als het om zijn oren geplaagd wordt”, zegt Ivar van ­Heijningen, plastisch chirurg in het AZ Zeno en Duinbergen Clinic in Knokke-Heist. “Een operatie kan vanaf een jaar of 7, maar is voor een kind best traumatisch. Al ondergaat een kind dat het echt zelf wil, de operatie meestal fluitend.”