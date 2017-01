Daphne (17): “Ik was heel snel gewend aan mijn nieuwe oren”

Daphne Slooters (17) uit het Nederlandse Roosendaal is een van de eerste patiënten die in ons land een Earfold-­ingreep ondergingen. De Earfold is een implant-clipje dat de oren naar achteren spant, onder plaatselijke verdoving en in amper vijf minuten. “Ik wist dat dokter Ivar van Heijningen een goede plastisch chirurg was, en daarom ben ik naar hem gestapt voor een oorcorrectie”, zegt ze.